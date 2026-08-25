Die Sturheit der Lungen – Ricardo Domeneck
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Pigeon Heart – Theresa Seraphin
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ANGST – Tim Holland
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GRAMMATIK – Dan Thy Nguyen
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Lonely Planet Mensch – Mikael Vogel
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Dante im Darkroom – Anna Julian Mendlik
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Kreuzfällen – Tobias Roth, Daniel Bayerstorfer
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Deine Revolution für Ungenauigkeit hat Zukunftswert – Alexander Graeff
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Der Tote ist nicht von uns – Ana Tcheishvili
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Die Erbärmlichkeit des Krieges – Wilfred Owen
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The In-Between / Das Dazwischen – Sandra Gugić
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Die Sturheit der Lungen – Ricardo Domeneck
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Pigeon Heart – Theresa Seraphin
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ANGST – Tim Holland
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GRAMMATIK – Dan Thy Nguyen
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Lonely Planet Mensch – Mikael Vogel
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Dante im Darkroom – Anna Julian Mendlik
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Kreuzfällen – Tobias Roth, Daniel Bayerstorfer
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Deine Revolution für Ungenauigkeit hat Zukunftswert – Alexander Graeff
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Der Tote ist nicht von uns – Ana Tcheishvili
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Die Erbärmlichkeit des Krieges – Wilfred Owen
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The In-Between / Das Dazwischen – Sandra Gugić
The In-Between / Das Dazwischen – Sandra Gugić
Lesungen, Festivals, neue Bücher: Hier erzählen wir, was im Verlagshaus passiert.
Seit 2005 machen wir in Berlin Bücher für Lyrik und Illustration – unabhängig und mit Leidenschaft für das Gedicht.
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